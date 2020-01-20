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«Мажор» устроил стрельбу из окна Mercedes-Benz в Санкт-Петербурге

, 11:49 | Карина Бернтгольц 86

На данный момент подозреваемый в совершении преступления задержан.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Мужчина устроил стрельбу из салона Mercedes-Benz в Санкт-Петербурге. По информации ГУ МВД России по региону, нарушитель произвел из окна машины несколько выстрелов вверх и скрылся с места преступления. Инцидент зафиксировала камера наблюдения, установленная на фасаде 39-го дома по Ораниенбаумскому проспекту в городе Ломоносове.

В ходе патрулирования района нарядом ППСП в одном из дворов был обнаружен Mercedes-Benz. Из автомобиля были изъяты охолощенный пистолет Макарова, магазин к ПМ, а также руководство по эксплуатации для оружия. Владелец машины был задержан правоохранителями по подозрению в совершении преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неадекватный пешеход устроил стрельбу в Кудрово Ленинградской области.

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