«Мажор» устроил стрельбу из окна Mercedes-Benz в Санкт-Петербурге

Мужчина устроил стрельбу из салона Mercedes-Benz в Санкт-Петербурге. По информации ГУ МВД России по региону, нарушитель произвел из окна машины несколько выстрелов вверх и скрылся с места преступления. Инцидент зафиксировала камера наблюдения, установленная на фасаде 39-го дома по Ораниенбаумскому проспекту в городе Ломоносове.

В ходе патрулирования района нарядом ППСП в одном из дворов был обнаружен Mercedes-Benz. Из автомобиля были изъяты охолощенный пистолет Макарова, магазин к ПМ, а также руководство по эксплуатации для оружия. Владелец машины был задержан правоохранителями по подозрению в совершении преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неадекватный пешеход устроил стрельбу в Кудрово Ленинградской области.