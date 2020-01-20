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Хостел, где в результате прорыва трубы погибли пять человек, планировали закрыть

, 14:12 Эфирная новость 63

Трое человек с ожогами в настоящий момент находятся в больнице.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Roberto Pfeil; 5-tv.ru

В Перми расследуют обстоятельства страшной трагедии — в местном хостеле ночью погибли пять человек. Люди фактически сварились заживо, когда в одном из номеров прорвало трубу с кипятком. Известно, что среди погибших есть ребенок. Еще трое постояльцев с ожогами в больнице.

Следствие уже установило — в работе гостиницы ранее выявили грубые нарушения. Заведение располагалось в полуподвальном помещении, запасных выходов не было. План эвакуации фактически напоминал лабиринт. В ближайшее время хостел должны были закрыть, но не успели.

Наш корреспондент Ольга Юшкова побывала на месте трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что одним из погибших в хостеле Перми оказался ребенок.

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