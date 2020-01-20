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Одним из погибших в хостеле Перми оказался ребенок

, 10:52 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 45

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти постояльцев из-за прорыва трубы отопления.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein; 5-tv.ru

Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в хостеле Перми есть ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

«Среди погибших есть один ребенок. Возраст уточнить не можем, на месте работает следственная группа», — сказал представитель ведомства.

Помощник руководителя главка Следственного комитета по Пермскому краю Андрей Олин ранее сообщал, что, по предварительной информации, детей среди погибших нет.

Представитель СКР добавил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц (часть третья статьи 238 УК РФ). Следователи приступили к работе.

Как сообщал 5-tv.ru, прорыв трубы отопления произошел в хостеле Перми в ночь на 20 января. Потоки кипятка хлынули на спящих постояльцев. По последним данным, погибли пять человек, еще трое пострадали.

Позднее выяснилось, что труба отопления эксплуатировалась в течение почти 60 лет. Ее не меняли, а только ремонтировали. Прорывы случались и в прошлом, однако к трагедии они не приводили.

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