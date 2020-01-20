Россия прокомментировала информацию о признании Турецкой Республики Северного Кипра

Российское посольство в Никосии опровергло заявление турецкого издания о том, что Москва якобы собирается признать так называемую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства.

«Публикация не соответствует действительности», — подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее оппозиционная турецкая газета Sozcu выпустила статью, в которой экс-глава внутренней безопасности Генштаба сухопутных войск Турции Унал Атабай заявил, что российское правительство якобы намеревается признать Турецкую Республику Северного Кипра в обмен на энергетическое сотрудничество в Восточном Средиземноморье.

ТРСК расположена в северной части острова Кипр. Республика признана только Турцией. Все остальное мировое сообщество признает власть на острове правительства республики Кипр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия предложила создать на Кипре федерацию, где были бы представлены и Турция, и Греция.