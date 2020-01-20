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Рассекречены детали появления на свет дочери 47-летней Кэмерон Диас

, 23:55 | Светлана Александрова Фото 75

Малышка, которую назвали Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр родилась в конце декабря.

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Фото, видео: Instagram @camerondiaz

Стали известны детали появления на свет дочери 47-летней голливудской актрисы Кэмерон Диас и 40-летнего музыканта Бенджи Мэддена. О рождении первенца пара сообщила в Instagram 3 января.

«Мы счастливы начать новое десятилетие с объявления о рождении нашей дочери Рэддикс Мэдден. Она полностью завладела нашими сердцами и сделала полной нашу семью», — говорится в заявлении Диас.

Instagram @camerondiaz

Актриса также отметила, что хотя они с супругом и счастливы поделиться радостной новостью, но чувствуют себя обязанными защитить малышку, а потому не будут публиковать фотографии и делиться какой-либо информацией, кроме того факта, что девочка «действительно очень милая».

Однако информация все же появилась. Интернет-портал The Blast обнародовал фото свидетельства о рождении звездного ребенка. Из него следует, что девочка родилась в частной медицинской клинике в Лос-Анджелесе 30 декабря. Ее полное имя Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден. Второе имя можно перевести как Хлоя Полевой Цветок. Примечательно, что автобиографическую книгу под названием Wildflower выпустила несколько лет назад близкая подруга Кэмерон Дрю Бэрримор.

Документ также косвенно подтверждает, что ребенок родился от суррогатной матери. В графа «биологическая мать» на снимке закрыта, но из соображений конфиденциальности, при этом в графе «отношение к ребенку» указано Power of attorney, что переводится как «доверенность». Все это косвенно подтверждает слухи, что малышка появилась на свет с помощью суррогатной матери или ее удочерили. Одну из подписей на документе поставило лицо, чьи отношения с ребенком значатся как «доверенность».

В начале осени, как писал 5-tv.ru, приятельница Кэмерон Диас подтвердила журналистам, что актриса беременна. Она рассказала, что звезда прибегла к процедуре ЭКО.

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