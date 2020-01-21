В Нижегородской области медики отказываются лечить семью с редким генетическим заболеванием

В Нижегородской области целая семья, фактически, обречена на гибель из-за редкого генетического заболевания — патологии Фабри. В местной больнице лечить людей отказываются, потому, что якобы не слышали о такой болезни. Диагнозам столичных медиков не верят — или только делают вид.

По всей стране от болезни Фабри страдает всего 120 человек, из них в небольшой деревне под Нижним Новгородом — сразу шестеро родственников. Даже у 12-летнего Ивана почечная недостаточность и регулярные болевые приступы. Так что вместо прогулок после школы он вынужден отлеживается на полу.

Почему же сельские врачи сомневаются в заключениях столичных светил? И причем здесь бюджетные деньги? Разбирался Кирилл Сергеев.

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