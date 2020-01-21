  1. Пятый канал
  4. «Волочкова отдыхает»: Ксения Алферова похвасталась идеальной фигурой в бикини

«Волочкова отдыхает»: Ксения Алферова похвасталась идеальной фигурой в бикини

, 7:25 | Василий Заика Фото 132

Актриса выложила в сеть фото, сделанное во время отдыха на море.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @ksenialferova

Актриса театра и кино Ксения Алферова в своем аккаунте в Instagram выложила фото, на котором похвасталась перед подписчиками идеальной фигурой в бикини. На снимке 45-летняя знаменитость, зажмурившись, идет по воде навстречу солнцу.

«Как я соскучилась по солнцу, по морю тоже, но по солнцу, очень!» — написала Ксения Алферова.

Instagram @ksenialferova

Подписчики дочери исполнительницы роли Констанции Бонасье в советском фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» испытали восхищение от увиденного. Восторженные комментарии в адрес Ксении Алферовой юзеры стали оставлять один за другим.

«Ксения — красотка! Настоящая красивая женская фигура! Волочкова отдыхает!»

«Берегите фигурку! А главное, берегите улыбку»;

«Ну, красотка же!»

«Очень красиво… Вы прекрасны!»

«Фигура — глаз не оторвать! Ксения, вы воплощение женственности!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что загорелая Ксения Алферова восхитила подписчиков.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.47
-0.06 68.21
-0.33
Гороскоп на 21 января: Убывающая Луна благоволит к новым любовным впечатлениям

Последние новости

8:18
СК возбудил уголовное дело после пожара с 11 погибшими в Томской области
8:09
«Аэрофлот» и «Аврора» предоставят ветеранам бесплатные билеты ко Дню Победы
8:00
«Смело и красиво»: звезда «Дома-2» поделилась с подписчиками обнаженным фото
7:51
Почти до двухсот человек выросло число заболевших кишечной инфекцией в Кизляре
7:42
«Торопиться некуда»: Мария Ивакова об отношениях с Никитой Ефремовым
7:34
«Жизнь как подвиг» — в Петербурге открылась выставка, посвященная Философу Орнатскому

Сейчас читают

Гороскоп на 21 января: Убывающая Луна благоволит к новым любовным впечатлениям
Емельянов день: что ни в коем случае нельзя делать 21 января
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]