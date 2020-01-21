«Волочкова отдыхает»: Ксения Алферова похвасталась идеальной фигурой в бикини

Актриса театра и кино Ксения Алферова в своем аккаунте в Instagram выложила фото, на котором похвасталась перед подписчиками идеальной фигурой в бикини. На снимке 45-летняя знаменитость, зажмурившись, идет по воде навстречу солнцу.

«Как я соскучилась по солнцу, по морю тоже, но по солнцу, очень!» — написала Ксения Алферова.

Instagram @ksenialferova

Подписчики дочери исполнительницы роли Констанции Бонасье в советском фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» испытали восхищение от увиденного. Восторженные комментарии в адрес Ксении Алферовой юзеры стали оставлять один за другим.

«Ксения — красотка! Настоящая красивая женская фигура! Волочкова отдыхает!»

«Берегите фигурку! А главное, берегите улыбку»;

«Ну, красотка же!»

«Очень красиво… Вы прекрасны!»

«Фигура — глаз не оторвать! Ксения, вы воплощение женственности!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что загорелая Ксения Алферова восхитила подписчиков.