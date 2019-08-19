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  4. «Статуэтка»: Загорелая Ксения Алферова восхитила подписчиков — фото

«Статуэтка»: Загорелая Ксения Алферова восхитила подписчиков — фото

, 17:15 Фото 117

Актриса наслаждается морем и солнцем на Сицилии.

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Фото, видео : Instagram @ksenialferova

Актриса театра и кино Ксения Алферова отдыхает сейчас на Сицилии, откуда делится с подписчиками в Instagram солнечными фотографиями в купальнике.

Недавно артистка опубликовала снимок, на котором она позирует в белоснежном бикини. Купальник выгодно подчеркивает загорелое тело Ксении. В свои 45 лет Алферова может похвастаться идеальной фигурой и спортивной формой. В кадре актриса встала в танцевальную позу, вспомнив балетное прошлое.

Почему Валерия не приехала на свадьбу к собственному сыну?

«Танцующая на камне! В детстве мечтала стать балериной. В Крыму, в Мисхоре, в доме отдыха актерском, прибивалась к балетным девочкам и по утрам с ними на пляже занималась и ходила с горки, как они с носка и с идеально прямой спиной», — поделилась воспоминанием артистка.

Instagram @ksenialferova

Поклонники оценили фото Ксении Алферовой и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

«Ксюша, я вами восхищаюсь всегда. А здесь вы просто балерина на шкатулке музыкальной, помните такие были? Просто прелесть!»

«Статуэтка! Я думаю, что и балерина из вас получилась бы тоже очень хорошая!»

«Девочка на камне! Почти Пикассо!»

«Как красиво смотрится белый купальник на загорелом теле!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Алферова призвала женщин вспомнить про интуицию.

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