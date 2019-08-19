Актриса театра и кино Ксения Алферова отдыхает сейчас на Сицилии, откуда делится с подписчиками в Instagram солнечными фотографиями в купальнике.
Недавно артистка опубликовала снимок, на котором она позирует в белоснежном бикини. Купальник выгодно подчеркивает загорелое тело Ксении. В свои 45 лет Алферова может похвастаться идеальной фигурой и спортивной формой. В кадре актриса встала в танцевальную позу, вспомнив балетное прошлое.
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Поклонники оценили фото Ксении Алферовой и оставили ей множество комплиментов в комментариях.
«Ксюша, я вами восхищаюсь всегда. А здесь вы просто балерина на шкатулке музыкальной, помните такие были? Просто прелесть!»
«Статуэтка! Я думаю, что и балерина из вас получилась бы тоже очень хорошая!»
«Девочка на камне! Почти Пикассо!»
«Как красиво смотрится белый купальник на загорелом теле!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Алферова призвала женщин вспомнить про интуицию.