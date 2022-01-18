ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде

|
Валентин Черников
Валентин Черников Валентин Черников Журналист 162 988

Встреча этих пар сулит им несчастье и болезненное расставание в будущем.

ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Jürgens / CHROMORANGE

Названы четыре несовместимые друг с другом пары знаков зодиака, пишет интернет-издание Сlutch.ua. Как уверяют астрологи, встреча этих представителей зодиакального круга сулит им несчастье и болезненное расставание в будущем. Такие тандемы могут обернуться настоящей катастрофой в личной жизни.

Овен и Водолей

Эти знаки прямо противоположны и не смогут ужиться вместе. Водолей любит размеренную жизнь. Он как никто ценит личное пространство, свободу, и не готов поставить семью на первое место.

Овен, напротив, весьма активен, и семья для него чрезвычайно важна. Представитель этого знака ждет от партнера верности и преданности. Водолей же не способен этого дать. Роман оборачивается взаимным разрушением.

Лев и Телец

Два горячих, страстных и импульсивных знака. Их отношения можно сравнить с пожаром. И чем он сильнее, тем быстрее сгорает любовь. Вскоре она обращается в скандалы и взаимные ультиматумы.

Опасность отношений Тельца и Льва в том, что в дальнейшем они не смогут жить друг без друга, но и совместная жить у них невозможна. Расставание обещает быть болезненным и наполненным взаимной ненавистью.

Скорпион и Водолей

Еще один знак, с которым не уживается Водолей — Скорпион — из-за разного взгляда на жизнь. Водолей романтичен и креативен. Скорпион — прагматик и требует от партнера проявления того же качества, чем раздражает Водолея.

Конец таких отношений обычно наступает спустя годы. Но эти годы превращаются в постоянное перетягивание одеяла и даются обоим нелегко.

Козерог и Рыбы

Похожая ситуация: Рыбы романтичны, Козероги практичны. Одни витают в облаках, другие делают карьеру. Хотя обоим знакам присуща доля меркантильности. Козерог отдает все внимание работе. Для Рыб же и работа, партнер на втором месте. Через несколько лет такого брака супруги оказываются друг для друга сожителями, которые встречаются на общей кухне.

Ранее 5-tv.ru писал, что астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака.

-2° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.04
0.27 86.86
-0.03
ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде

Последние новости

6:59
Вылить или выпить? Как правильно избавиться от остатков прошлогодней святой воды
6:52
ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде
6:48
В Мурманской области пропали уехавшие кататься на снегоходе мужчина с ребенком
6:42
«Влетит по щам»: Миро посоветовала отдыхающей с Прилучным Муцениеце не здороваться с ним до конца жизни
6:32
Будет двойня! Какие народные приметы указывают на рождение близнецов
6:27
Порошенко выступил с победной речью после решения суда перенести заседание

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака
Крещенский сочельник: что можно и категорически нельзя делать 18 января
Назван самый доступный фрукт, разжижающий кровь и предотвращающий тромбоз
В «Единой России» призвали обдуманно реагировать на ситуацию с COVID-19

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год