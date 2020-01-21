Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин выступит за футбольный клуб «Сочи». Об этом ТАСС сообщил гендиректор принимающей стороны Дмитрий Рубашко.

Эту информацию клуб подтвердил на своей странице в Twitter. 28-летний игрок сыграет за южан на правах аренды до конца сезона-2019/20.

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 21 января 2020 г.

Как сообщал 5-tv.ru, в сентябре прошлого года «Зенит» заключил контракт с Кокориным до конца сезона. Это произошло после выхода футболиста на свободу из колонии по УДО. Спортсмен был осужден из-за участия в двух драках в центре Москвы. Соглашение нападающего с петербургским клубом действует до июня 2020 года. Сейчас Кокорин находится на сборах «Зенита».

Ранее 5-tv.ru писал, что Кокорина взяли в общую группу на тренировки «Зенита» в Катаре.