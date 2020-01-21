  1. Пятый канал
  4. Петербурженка погибла от удара током у фонарного столба

Петербурженка погибла от удара током у фонарного столба

, 11:49 | Игорь Рязов 136

По факту смерти девушки возбуждено уголовное дело.

Фото: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein

Жительница Санкт-Петербурга скончалась в результате удара электрическим током. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла рядом с фонарным столбом.

Инцидент произошел в ночь на 21 января. В полицию позвонила молодая девушка и сообщила, что нашла у дома № 269/2 по проспекту Обуховской Обороны тело своей 24-летней знакомой.

Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия оголенные провода.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека». (пункт «в» части второй статьи 238 УК РФ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в том же Невском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу с кипятком. Устранение последствий коммунальной аварии попало на видео.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.47
-0.06 68.21
-0.33
ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде

Последние новости

12:56
«Теперь знаю, что такое „танцевать до упаду“»: Елена Воробей сломала руку под трек Костюшкина
12:49
Московский таксист избил пассажира-иностранца за отказ от секса
12:31
Угнанный у знакомой «Короля Мерседесов» автомобиль нашли в Подмосковье
12:22
Угрожает ли распространение нового коронавируса России — данные Роспотребнадзора
12:09
Пелагея в день рождения дочери поделилась трогательными эпизодами ее жизни
12:00
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»

Сейчас читают

ТОП-4 пар по знаку зодиака, чьи отношения приведут к беде
Елизавета II отобрала у Меган Маркл все королевские украшения
Фото 16-летней Елены Ваенги привело в восторг поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]