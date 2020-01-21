Петербурженка погибла от удара током у фонарного столба

Жительница Санкт-Петербурга скончалась в результате удара электрическим током. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла рядом с фонарным столбом.

Инцидент произошел в ночь на 21 января. В полицию позвонила молодая девушка и сообщила, что нашла у дома № 269/2 по проспекту Обуховской Обороны тело своей 24-летней знакомой.

Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия оголенные провода.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека». (пункт «в» части второй статьи 238 УК РФ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в том же Невском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу с кипятком. Устранение последствий коммунальной аварии попало на видео.