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Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании должности зампредседателя Совбеза

, 14:13 | Игорь Рязов Срочная новость 39

Согласно поправкам в закон, замглавы Совбеза страны назначается на пост и освобождается от него президентом.

Фото: Wikimedia.org

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о создании в Совете безопасности РФ должности заместителя председателя.

Ранее президент России Владимир Путин ввел эту должность и назначил на этот пост бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности», — говорится в сообщении.

Замглавы Совбеза России назначается на пост и освобождается от него президентом. Полномочия лица, занимаемого эту должность, также устанавливает глава государства. Этот пост могут занимать россияне, не имеющие иностранного гражданства или вида на жительства в иной стране.

Совет безопасности РФ — конституционный совещательный орган при президенте. Его ключевой функцией является корректировка государственной политики в области национальной безопасности.

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