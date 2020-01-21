Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании должности зампредседателя Совбеза

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о создании в Совете безопасности РФ должности заместителя председателя.

Ранее президент России Владимир Путин ввел эту должность и назначил на этот пост бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности», — говорится в сообщении.

Замглавы Совбеза России назначается на пост и освобождается от него президентом. Полномочия лица, занимаемого эту должность, также устанавливает глава государства. Этот пост могут занимать россияне, не имеющие иностранного гражданства или вида на жительства в иной стране.