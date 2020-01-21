«Есть, что вспомнить»: Лариса Гузеева поделилась архивным фото

Звезда фильма «Жестокий романс» Лариса Гузеева тщательно следит за своим питанием и по многочисленным просьбам подписчиков делится рецептами низкокалорийных блюд на своей странице в Instagram. Рацион помогает актрисе в свои 60 выглядеть моложе и оставаться в прекрасной физической форме.
Но Гузеева не всегда вела здоровый образ жизни, о чем свидетельствует архивный снимок с деканом актерского факультета, где она держит в руках сигарету.
«Есть вещи, о которых я страшно жалею: курение, например. Алкоголь даже не обсуждается. Я с Деканом Актерского факультета С. П. Кузнецовым через 10 лет ок. Института. Да. Было и такое», — призналась Лариса своим подписчикам.
Фанаты восхитились смелостью известной актрисы и посоветовали ей не жалеть о совершенных в молодости поступках.
«Да ладно! Красотка, и это главное!»
«Зато есть, что вспомнить! Вы — суперская!»
«Все мы это пробовали. Молодость»
«Все проходят через ошибки. Жалеть бессмысленно. Осознали, вот это вери гуд!» — такие комментарии появились под снимком артистки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Гузеева поделилась с подписчиками рецептом любимого новогоднего блюда. Заслуженная артистка РФ запекла на камеру каре ягненка и рассказала о праздничных традициях своей семьи.