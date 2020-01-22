«Загорелый счастливчик»: пляжные фото сына Собчак умилили подписчиков

Ксения Собчак продолжает наслаждаться отдыхом на Мальдивах в компании подруг. С собой телеведущая взяла сына — свежими снимками Платона она поделилась на своей странице в Instagram.

В кадре мальчик в красных плавках лежит на белоснежном песке на фоне океана. Платон жмурится от солнца и широко улыбается, а на одном из фото ребенок запечатлен сидящим и увлеченно разбрасывающим песок ладошками.

«Люблю!» — коротко подписала Собчак серию снимков.

Instagram @xenia_sobchak

Поклонники журналистки пришли в восторг от очарования белокурого мальчика. Фолловеры буквально завалили комментарии публикации смайликами в виде сердечек и восхищенными возгласами.

«Какой же он сладенький!»

«Загорелый счастливчик!»

«У меня было бы такое же счастливое лицо на Мальдивах!» — с улыбкой отмечают юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Собчак приняла душ, но не намокла.