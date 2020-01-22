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  4. Брежнева поблагодарила фанатов за похвалу, опубликовав пикантный снимок

Брежнева поблагодарила фанатов за похвалу, опубликовав пикантный снимок

, 0:40 | Мия Субботина Фото 166

Таким образом певица выразила признательность поклонникам за комплименты под предыдущим фото.

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Фото, видео: Instagram @ververa

Певица Вера Брежнева при помощи стилизованного снимка пикантного характера поблагодарила подписчиков за добрые слова в свой адрес под опубликованным ранее снимком. Пост поп-исполнительница разместила на своей странице в Instagram.

Ранее бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала фотографию, которую сопроводила рассказом о том, как во время одного интервью ее попросили поведать о себе в третьем лице, при этом похвалить себя и свое творчество. По словам звезды, она растерялась, поскольку не умеет этого делать. Певица попросила фанатов написать ей под тем постом то, за что бы они ее похвалили. Публикация меньше чем за сутки набрал свыше полторы тысячи комментариев с комплиментами. Брежнева расчувствовалась и поблагодарила своих преданных поклонников за добрые слова в свой адрес.

«Счастлива, что за моей спиной так много людей, по-настоящему хороших людей. Спасибо за все слова под предыдущим фото», — подписала пост знаменитость.

Instagram @ververa

Поклонники решили не сдерживать своих эмоций и под новым фотом. В кадре Вера позирует спиной в белой майке и облегающих шортах, эротично подчеркивающих ее аппетитные ягодицы. Поклонники засыпали звезду комплиментами и отметили ее шикарный внешний вид.

«Красавица»;

«Шикарная фигура!»

«Вера Викторовна, ты меня не перестаешь радовать и удивлять своей внешностью»;

«Идеальная»;

«Здесь Вы особенно красивая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Брежнева удивила фанатов селфи с густыми усами.

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