  1. Пятый канал
  4. «Пощечина силиконовым девицам»: Певица Слава спела без макияжа

«Пощечина силиконовым девицам»: Певица Слава спела без макияжа

, 8:14 | Валентин Черников Видео 73

Артистка записала бодрящее видео с необитаемого острова на Мальдивах.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @nastya_slava

Утреннее видео Славы для Instagram взбодрило ее поклонников. Певица Анастасия Сланевская отдыхает на мальдивском необитаемом острове Вомули. Оттуда она записала ответ Полине Гагариной, чье импровизированное выступление во время отдыха впечатлило артистку.

Гагарина в сопровождении музыкальной группы спела Ain't Nobody (Loves Me Better) Феликса Йена и Жасмин Томпсон. Слава исполнила ту же вещь а капелла в своей тональности.

При этом артистка записала ролик, показав себя в совершенно естественном виде — без макияжа. Анастасия не чурается своего возраста и во время отпуска предпочитает не пользоваться декоративной косметикой.

Instagram @nastya_slava

Поклонники оценили такой подход Славы к собственной внешности.

«Настя, ты самая классная, настоящая, живая! Проснулась, улыбнулась, записала для нас всех видео! Без ресничек нарощенных, ногтей, волос и всяких пластик! Ты такая, какая есть, красотка от природы!»

«Настя, вы — пощечина перекроенным силиконовым девицам. Красавица!»

«Какая вы настоящая! Спасибо Господу, что подарил вам такой голос!»

«Секси! Такая молодец! Позитивчик!»

«Шикарная женщина. Есть такие люди, на которых посмотришь, и хорошо становится, это про вас», — откликнулись фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Слава показала фото старшей дочери в день рождения.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.86
0.39 68.62
0.41
Гороскоп на 22 января: Луна в Козероге побуждает заглянуть внутрь себя

Последние новости

8:50
«Научили на свою голову»: Стриженова показала, как внук будит всю семью
8:41
Истребитель Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
8:32
«Отфотошопилась»: Ольгу Орлову упрекнули за ретушь на снимке в купальнике
8:23
Эвакуацией с мест ДТП займутся вертолеты
8:14
«Пощечина силиконовым девицам»: Певица Слава спела без макияжа
8:05
Годовалого ребенка спасли из захламленной квартиры на Сахалине

Сейчас читают

«Премьер-министр Польши убил в себе человека»: Захарова прокомментировала заявление Моравецкого
Гороскоп на 22 января: Луна в Козероге побуждает заглянуть внутрь себя
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]