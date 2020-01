«Пощечина силиконовым девицам»: Певица Слава спела без макияжа

Утреннее видео Славы для Instagram взбодрило ее поклонников. Певица Анастасия Сланевская отдыхает на мальдивском необитаемом острове Вомули. Оттуда она записала ответ Полине Гагариной, чье импровизированное выступление во время отдыха впечатлило артистку.

Гагарина в сопровождении музыкальной группы спела Ain't Nobody (Loves Me Better) Феликса Йена и Жасмин Томпсон. Слава исполнила ту же вещь а капелла в своей тональности.

При этом артистка записала ролик, показав себя в совершенно естественном виде — без макияжа. Анастасия не чурается своего возраста и во время отпуска предпочитает не пользоваться декоративной косметикой.

Instagram @nastya_slava

Поклонники оценили такой подход Славы к собственной внешности.

«Настя, ты самая классная, настоящая, живая! Проснулась, улыбнулась, записала для нас всех видео! Без ресничек нарощенных, ногтей, волос и всяких пластик! Ты такая, какая есть, красотка от природы!»

«Настя, вы — пощечина перекроенным силиконовым девицам. Красавица!»

«Какая вы настоящая! Спасибо Господу, что подарил вам такой голос!»

«Секси! Такая молодец! Позитивчик!»

«Шикарная женщина. Есть такие люди, на которых посмотришь, и хорошо становится, это про вас», — откликнулись фанаты.

