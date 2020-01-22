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Хостелы с угрозой для жизни постояльцев выявлены по всей России — видео

, 17:10 Эфирная новость 54

Недобросовестные предприниматели, как и владельцы хостела в Перми, где недавно заживо сварились в кипятке люди, открывают заведения в подвалах жилых домов — прямо над трубами теплотрассы.

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Фото, видео: РИА Новости, 5-tv.ru

Авария в хостеле в Перми, из-за которой погибли пять человек, выявила огромную проблему по всей стране. Почему в подвалах, то есть в помещениях, где проходят коммуникации и эвакуация из которых часто проблематична, расположены хостелы, мини-отели, кафе, магазины? Как обеспечена безопасность людей, работающих или живущих буквально на трубе с кипятком, которая в любой момент может лопнуть?

Коммунальные службы выписывают предписания, но их никто не исполняет. А к следующей проверке слишком часто бывает уже слишком поздно. В проблеме, а главное — в вариантах ее решения — разбирался Дмитрий Акимов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что тело девушки, прикованной к кровати наручниками для ролевых игр, обнаружили в столичном отеле.

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