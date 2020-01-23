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«Вся кожа с лица слезает»: обгоревший на солнце сын Сафронова сравнил себя с Фредди Крюгером

, 0:29 | Игорь Рязов Видео 544

Наследнику знаменитого российского художника потребовалась помощь врача на отдыхе в Африке.

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Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial

Луке Затравкину, сыну художника Никаса Сафронова, потребовалась помощь врача во время отдыха в Африке. О сути проблемы пианист рассказал в видео на своей странице в Instagram.

«Хотел поделиться с вами, чтобы вы всегда были осторожны, выбирая солнечный крем. Столкнулся с такой проблемой: купил крем с защитой 80 (SPF — Прим. ред.), хотя обычно продаются не больше 50. Нанес его, пошел на пляж купаться. Оказалось, он был не водостойким, и теперь у меня ожоги», — рассказал сын Сафронова, снимая обожженное лицо на камеру.

Instagram @lukasafronovofficial

Пианист добавил, что после отдыха на африканском пляже ему потребовалась помощь врача. Несмотря ни на что, к ситуации музыкант относится с юмором. Пост он сопроводил подписью: «Как тебе такое, Фредди Крюгер?» Пошутил Лука и в самом видео.

«Сегодня бывал у врача, вся кожа с лица слезает. А потом еще говорят — морда треснула от обжорства. Нет, друзья, это все от солнца», — с улыбкой завершил рассказ Затравкин.

Ранее сын Никаса Сафронова попал в другую неприятную ситуацию. Лука Затравкин застрял в унитазе на борту самолета из Казани в Москву. Выбраться из уборной ему удалось только с помощью посторонних. Процесс был снят на видео.

Как сообщал 5-tv.ru, после завершения истории на борту лайнера сын Никаса Сафронова поблагодарил поддержавших его людей за добрые слова и сочувствие.

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