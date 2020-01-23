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Многодетная мать подозревается в убийстве двух детей в Пермском крае

, 11:54 | Карина Бернтгольц 25

По факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии со второй частью статьи 105 УК РФ «Убийство».

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Многодетная мать подозревается в убийстве двух своих детей в городе Кудымкаре в Пермском крае. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, по версии следствия, утром 23 января женщина причинила смертельные травмы малышам 2014 и 2019 годов рождения. При этом отмечается, что подозреваемая воспитывает четырех несовершеннолетних детей. Двое других — 2011 и 2017 годов рождения — сейчас находятся вместе с отцом.

В отношении 32-летней жительницы города Кудымкара следственными органами СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктами «а», «в» второй части статьи 105 УК РФ «Убийство». Расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств случившегося, продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве мать укрылась в квартире с малолетним сыном, отказалась открывать дверь сотрудникам опеки и, по словам очевидцев, угрожала причинить мальчику вред.

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