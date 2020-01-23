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  4. Несколько десятков сирийских военных погибли при атаке боевиков в Идлибе

Несколько десятков сирийских военных погибли при атаке боевиков в Идлибе

, 11:36 | Нюра Незванова 41

Террористы совершили шесть атак на позиции армии Сирии, сообщили российские военные.

Фото: www.globallookpress.com / Carol Guzy

Тема:
Война в Сирии 4519

По меньшей мере 40 сирийских военных погибли и около 80 получили ранения в результате атак террористов в сирийском Идлибе. Об этом сообщают российские военные.

По данным ЦПВС, в попытке прорыва участвовали по меньшей мере 200 террористов. Они попытались вклиниться в оборону сирийской армии и осуществили захват двух населенных пунктов.

Сирийские военные дали отпор боевикам. Им удалось ликвидировать 50 террористов.

Наступление боевиков на Алеппо также отражено, семеро злоумышленников ликвидировано, девять — получили ранения.

Тема:
Война в Сирии 4519
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