Несколько десятков сирийских военных погибли при атаке боевиков в Идлибе

По меньшей мере 40 сирийских военных погибли и около 80 получили ранения в результате атак террористов в сирийском Идлибе. Об этом сообщают российские военные.

По данным ЦПВС, в попытке прорыва участвовали по меньшей мере 200 террористов. Они попытались вклиниться в оборону сирийской армии и осуществили захват двух населенных пунктов.

Сирийские военные дали отпор боевикам. Им удалось ликвидировать 50 террористов.

Наступление боевиков на Алеппо также отражено, семеро злоумышленников ликвидировано, девять — получили ранения.