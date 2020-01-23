Адвокат комика Долгополова рассказал, почему он покинул страну

Адвокат стендап-комика Александра Долгополова Леонид Соловьев объяснил, почему его подзащитный уехал из России. Юморист покинул страну сразу после того, как узнал о проведении проверки подмосковной полицией и обращении правоохранительных органов в петербургский бар «Хоп-Хед», где артист выступал накануне. Как выяснилось, проверка связана с обращением гражданина, пожаловавшегося на распространение в сети ролика с выступлением комика, который, по мнению заявителя, нарушает статью об оскорблении чувств верующих.

Хотя никаких обвинений в отношении Долгополова не поступало, и уголовное дело по факту произошедшего не было возбуждено, юморист испугался и уехал заграницу. Как пояснил юрист, на родину артист будет готов вернуться только в случае, если ситуация прояснится, и он будет уверен, что ему ничего не угрожает.

«Его испугали такие поползновения со стороны правоохранительных органов в части именно его розыска. Когда он только узнал, что его ищут, пусть даже полицейские из Орехово-Зуево, мы сразу же пытались вчера с самого утра какие-то контакты найти, как-то связаться, но у нас этого не получилось. <…> Сейчас до выяснения подробностей и вхождения в какое-то определенное, предсказуемое правовое поле, когда мы будем понимать, что нам ничего не угрожает в части действий оперативников, я думаю, он будет готов вернуться», — рассказал Соловьев в интервью 5-tv.ru.

По словам правозащитника, Долгополов так же, как и сам адвокат, не до конца осознает, чем вызван интерес правоохранителей к нему. Комик действительно переживает за себя и близких.

«Он очень сильно испугался, это не было похоже на пиар-ход, я вам честно могу сказать. Он говорил абсолютно искренне и было видно, что он переживает за себя и за близких», — отметил адвокат.

Несмотря на то, что уголовное дело в отношении Долгополова даже не возбуждено, ряд СМИ «раздули» эту историю, сделав из него чуть ли не мученика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юморист, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов умер в больнице.