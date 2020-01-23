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Два женских знака зодиака, которые не созданы для работы

, 23:48 | Анастасия Игонина 1 190

Некоторым девушкам тратить время на офисный труд не советуют даже звезды.

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Godnik

Астрологи назвали два знака зодиака, представительницы которых не созданы для работы в офисе. Этим дамам строго противопоказана классическая пятидневка — а вот остаться дома для них будет наилучшим вариантом, сообщает издание Uznayvse.ru.

Близнецы

Женщины этого знака плохо переносят монотонную работу в четком режиме. Они быстро утомляются от рутины, расстраиваются, становятся рассеянными. В таком состоянии они не успевают выполнять задания в срок, а иногда и вовсе забывают о том, что должны были что-то сделать. Девушкам-Близнецам лучше всего подойдет творческая профессия, которая предполагает постоянное разнообразие действий и отсутствие четкого графика.

Рыбы

Дамы-Рыбы крайне зависят от собственного настроения. Поэтому и их рабочая продуктивность напрямую связана с тем, в каком расположении духа они сегодня находятся. И если моральный подъем вполне способен сделать из Рыб сотрудниц года, то душевный упадок превращает их в малоэффектиную единицу коллектива. Кроме того, женщины-Рыбы очень восприимчивы к тому, как общаются с ними коллеги, руководство и клиенты. Неожиданный резкий комментарий способен надолго выбить их из колеи.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует.

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Два женских знака зодиака, которые не созданы для работы

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