Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что добрался до пункта назначения

Стендап-комик Александр Долгополов рассказал подписчикам в Instagram о том, что добрался до пункта назначения. На своей странице в социальной сети юморист выложил фотографию со своей спутницей. Судя по комментарию артист запечатлен в другой стране.

«Мы доехали! Мы в безопасности, пока. Спасибо за поддержку!» — написал Долгополов.

Как сообщил источник 5-tv.ru, стендап-комик приехал в Израиль. Он решил покинуть Россию сразу после того, как узнал, что правоохранительные органы проводят в отношении его проверку. Она была инициирована после того, как некий гражданин обратился в полицию с жалобой на выступление артиста в петербургском баре. По мнению заявителя, Долгополов нарушил статью об оскорблении чувств верующих

Instagram @sankldive

Хотя уголовного дела по факту произошедшего даже не было возбуждено, юморист испугался и уехал за рубеж. В то же время ряд СМИ «раздули» эту историю, сделав из него чуть ли не мученика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как адвокат Долгополова оценивает происходящее.