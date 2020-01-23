«Мальчишки есть мальчишки»: Сын Эвелины Бледанс рассек бровь на уроке физкультуры

Трогательное видео с сыном Семеном опубликовала на своей странице в Instagram Эвелина Бледанс. Актриса записала ролик из травмпункта, куда попал ее семилетний наследник после неудачи на уроке физкультуры. По словам звезды, мальчик упал на мат лицом вниз. Его очки сломались и рассекли бровь.

В больнице рану замазали зеленкой, провели обследование. Самое страшное, что сказали врачи — Семену надлежит сделать профилактическую прививку от столбняка. По этому поводу мама волнуется и спрашивает советы подписчиков.

Instagram @bledans

Сам же мальчик переживает за другое: из-за разбитых очков он не может видеть экран планшета. Сидящая рядом Эвелина согласилась с чадом, что это главная проблема, но не смогла сдержать улыбки.

«Лапочка, осторожнее будь»;

«Мальчишки есть мальчишки! Слава богу, все хорошо!»

«Какой умница, стойко переносит травму!» — прокомментировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Бледанс решила посмотреть фильм о Маргарет Тэтчер голышом.