Видео: кафе полыхает в Курске на площади 800 квадратных метров

Экстренные службы борются с крупным пожаром в центре Курска. Там полыхает кафе. На данный момент пламя уже распространилось на площади 800 квадратных метров, из здания удалось эвакуировать десять человек.

На месте работают пожарные расчеты. По предварительной информации, возгорание произошло на чердаке: там вспыхнул утеплитель. Сообщается об угрозе обрушения крыши. Данных о пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пожарный погиб при взрыве газового баллона во время тушения пожара в Подмосковье. Пытаясь ликвидировать огонь, охвативший теплицу из поликарбоната также пострадали трое специалистов пожарной службы.