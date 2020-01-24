«Алгоритм непонятен, но дико весело»: Ляйсан Утяшеву увлек TikTok

Ляйсан Утяшеву увлекло новое молодежное веяние. Супруга Павла Воли познакомилась с популярным китайским сервисом TikTok, позволяющим монтировать короткие видеоролики и делиться ими с друзьями. На своей странице в Instagram она выложила уже несколько забавных клипов, сделанных с помощью этого приложения. Последний представляет собой коллаж из фотографий Ляйсан разного возраста. Сначала перед зрителем предстает маленькая девочка с огромными бантами, затем она превращается в гимнастку-подростка, затем — во взрослую девушку и, наконец, в современную Лейсян Утяшеву — мать двоих детей и популярную телеведущую.

«Интернет ворвался в нашу жизнь и поменял ее… Диджитализация неизбежна. Ныряя в новые социальные пространства, попадаешь в совершенно иную вселенную. И вот мне снова 15, и я в TikTok. Tik Tok — концентрация самой продвинутой молодежи в мире. Пока не понятен алгоритм, но дико весело…» — прокомментировала ролик Утяшева.

Instagram @liasanutiasheva

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Ляйсан Утяшева опубликовала смонтированный с помощью TikTok клип, на котором продемонстрировала невероятную гибкость тела и растяжку.