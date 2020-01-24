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«К каждому нужен подход»: Костенко рассказала, каково быть женой футболиста

, 10:29 | Валентин Черников Фото 653

Супруга бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова ответила на вопросы подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @kostenko.94

Супруга бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова ответила на вопросы подписчиков. Модель Анастасия Костенко готовится к рождению второго ребенка и в преддверии этого события пообщалась с поклонниками.

Девушку расспросили об ощущениях во время первой и второй беременности, о личных предпочтениях, об откровенных фото с округлившимся животиком. Неоднократно поинтересовались о пупке, которого не увидели на фотографии в посте. Этот вопрос автор посчитала неуместным. Вскоре в комментариях зашла речь об отношениях модели с мужем.

Instagram @kostenko.94

«Насколько сложно быть женой футболиста? Нужен ли к мужчине-спортсмену какой-то особый подход во взаимоотношениях?» — поинтересовалась поклонница.

«Все зависит от самого человека, — объяснила Анастасия. — До знакомства с Димой у меня, как и большинства в нашей стране, было примитивное мнение о спортсменах. Это здорово, что о человеке можно судить, исходя из личного общения с ним и лишний раз убедиться, насколько обманчив навязанный обществу образ. К каждому дорогому человеку нужен подход. Мне кажется, что сложно быть женой моряка».

Далее у Костенко спросили, болезненно ли она переносит игровые травмы Тарасова.

«Через себя пропускаю», — посетовала модель.

«Не было ли желания отговорить благоверного от спорта?»

«Не было, так как до знакомства со мной, с ранних лет, Дима был и остается футболистом. Очень важно оказывать поддержку любимому человеку и развиваться в отношениях. Другой момент, чтобы это было не во вред семье», — поделилась опытом Костенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Костенко рассекретила пол будущего малыша.

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