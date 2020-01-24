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Земфира опубликовала график выступлений на фестивалях в России

, 14:00 | Валентин Черников Фото 155

В этом году певица посетит возрожденный «Рок над Волгой» и даже джазовый слет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; Instagram @zemfiralive

Земфира опубликовала в Instagram график своего участия на фестивалях в России и за рубежом.

Так, в начале мая она посетит Kislorod.Live в Испании. 27 июня артистка выступит на возрожденном «Роке над Волгой» в Самаре. С 4 по 5 июля ее ждут в Петербурге на Stereoleto. А в конце августа — в Белоруссии на The Vёska.

Instagram @zemfiralive

В этом году Земфира удивит поклонников и участием в джазовом слете. 30 и 31 мая в Москве пройдет фестиваль «Усадьба Jazz», на котором артистка заявлена хедлайнером. Организаторы не уточнили, с какой программой выступит Рамазанова, но намекнули, что за 20 лет поклонники не раз наблюдали ее удачные эксперименты со стилем. Не исключено, что исполнительница попробует себя и в джазовом направлении.

Фанаты с воодушевлением восприняли новость о предстоящих выступлениях любимицы. Увидев расписание будущих фестивалей, многие изъявили желание купить билет в этот же день.

«Боже, я не сплю?»

«Ура! Я так ждала!»

«Пошла за билетами», — прокомментировали пост фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Земфира представила две новые песни.

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