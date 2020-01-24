Земфира опубликовала график выступлений на фестивалях в России

Земфира опубликовала в Instagram график своего участия на фестивалях в России и за рубежом.
Так, в начале мая она посетит Kislorod.Live в Испании. 27 июня артистка выступит на возрожденном «Роке над Волгой» в Самаре. С 4 по 5 июля ее ждут в Петербурге на Stereoleto. А в конце августа — в Белоруссии на The Vёska.
В этом году Земфира удивит поклонников и участием в джазовом слете. 30 и 31 мая в Москве пройдет фестиваль «Усадьба Jazz», на котором артистка заявлена хедлайнером. Организаторы не уточнили, с какой программой выступит Рамазанова, но намекнули, что за 20 лет поклонники не раз наблюдали ее удачные эксперименты со стилем. Не исключено, что исполнительница попробует себя и в джазовом направлении.
Фанаты с воодушевлением восприняли новость о предстоящих выступлениях любимицы. Увидев расписание будущих фестивалей, многие изъявили желание купить билет в этот же день.
«Боже, я не сплю?»
«Ура! Я так ждала!»
«Пошла за билетами», — прокомментировали пост фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Земфира представила две новые песни.