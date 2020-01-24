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Бывший бойфренд Рианны попросил СМИ удалить общие фото с певицей

, 18:08 | Мия Субботина 139

Основатель новостного портала сообщил, что это была не столько просьба, сколько угроза.

Фото: Instagram @badgalriri

Новость о том, что известная американская певица Рианна рассталась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, появилась в прессе несколько дней назад. Что стало причиной расставания пары, не сообщается.

Судя по всему, разрыв для предпринимателя оказался крайне болезненным. Такой вывод сделал основатель новостного портала BlackSportsOnline Роберт Литтал. Журналист сообщил в своем Twitter-аккаунте, что экс-бойфренд Рианны попросил его удалить с сайта совместные фотографии пары, которые были сделаны еще три года назад, когда начинался их роман.

«Экс-бойфренд Рианны только что попросил меня удалить его фотографии с РиРи, сделанные в 2017 году. Прошло целых три года! Не думаю, что он хорошо переносит расставание», — написал Роберт в микроблоге.

Rihanna's billionaire ex just hit me with a request to take down a pic of him and Riri that has been up since 2017. A whole three years, I don't think he is taking the breakup well

Мужчине показалось, что это была не столько просьба, сколько угроза. Поэтому он открыто рассказал о данном разговоре, чтобы обезопасить себя от влиятельного богача.

«Вообще-то это была скорее угроза, чем просьба. Это было странно. Предполагаю, что была целая волна запросов с его стороны, но все же я чувствую себя польщенным», — отметил журналист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рианна рассталась с арабским миллиардером после трех лет отношений.

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