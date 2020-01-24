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«Аэрофлот» предлагает пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай без взимания платы

, 18:44 | Игорь Рязов Срочная новость 22

Сдать авиабилеты без дополнительных расходов можно, если даты перевозки затрагивают период по 7 февраля.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Авиакомпания «Аэрофлот» предложила пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай с датами перевозки по 7 февраля без взимания платы. Об этом говорится в сообщении компании.

«В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае „Аэрофлот“ принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям „Аэрофлота“ в/из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами „Аэрофлота“ China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань)», — говорится в сообщении перевозчика

Уточняется, что обменять можно билет с датой вылета до 29 февраля, вернуть — только билеты с вылетом до 7 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае произошла вспышка коронавируса, который провоцирует смертельно опасную пневмонию. Очаг вируса находится в китайском городе Ухань. Есть информация, что он мог распространиться из-за утечки в биологической лаборатории.

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