Вспышка коронавируса могла произойти из-за утечки в лаборатории в Ухане

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань могла произойти из-за утечки в биологической лаборатории, сообщает Metro. Научный центр по изучению самых опасных внеклеточных агентов открылся в 2018 году.

Уровень его биобезопасности является самым высоким — четвертым. Именно в этой лаборатории специалисты изучали вирусы атипичной пневмонии (SARS) и геморрагической лихорадки Эбола.

Американские эксперты по биологической безопасности выражали обеспокоенность утечками опасных патогенов еще в преддверии открытия исследовательского центра. Отмечается, что подобные инциденты в Поднебесной уже имели место — в 2004 году вирус атипичной пневмонии «просочился» из пекинской лаборатории.

Несмотря на это, экспертное сообщество не склонно подозревать лабораторию в «распространении» коронавируса. Ученые предполагают, что внеклеточный агент мог мутировать и передаться человеку через животных, которые продаются на рынке морепродуктов в 30 километрах от биологической лаборатории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что высший уровень реагирования объявлен в Пекине из-за вспышки коронавируса.