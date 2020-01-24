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Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу туров в Китай

, 21:45 | Мия Субботина 21

Отказавшиеся от поездки в Китай россияне могут требовать полного возврата средств.

Фото: www.atorus.ru

Ростуризм рекомендует туристическим компаниям приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

«Российским туроператорам, турагентам: приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране», — говорится в сообщении.

Тем граждане РФ, которые находятся в КНР, в ведомстве советуют не покидать мест временного размещения и дожидаться организованного туроператором трансфера до аэропорта.

Также Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай. В ведомстве сообщили, что отказавшиеся от поездки туристы могут требовать полного возврата средств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай.

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