Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу туров в Китай

Ростуризм рекомендует туристическим компаниям приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

«Российским туроператорам, турагентам: приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране», — говорится в сообщении.

Тем граждане РФ, которые находятся в КНР, в ведомстве советуют не покидать мест временного размещения и дожидаться организованного туроператором трансфера до аэропорта.

Также Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай. В ведомстве сообщили, что отказавшиеся от поездки туристы могут требовать полного возврата средств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай.