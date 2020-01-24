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Джонсон подписал соглашение о Brexit

, 21:29 | Марина Неруцких 19

Премьер-министр Великобритании назвал церемонию «торжественным моментом».

Фото: Twitter @BorisJohnson

Тема:
Выход Британии из Евросоюза 96

Глава кабинета министров Великобритании Борис Джонсон подписал документ о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза. По словам политика — это «торжественный момент», который стартовал благодаря референдуму 2016 года.

«Наконец, мы можем двигать вперед нашу страну, с правительством, сосредоточенным на обеспечении лучших социальных служб, больших возможностей и раскрытии потенциала каждого уголка нашего великолепного Соединенного Королевства, и одновременно строящим крепкие новые отношения с ЕС, основанные на дружбе и равенстве», — заявил Джонсон на подписании документа.

Церемония прошла в присутствии представителей ЕС и МИД Великобритании, которые доставили документ из Брюсселя, а также главный переговорщик от Британии Дэвид Фрост.

Журналисты не смогли пройти мимо внешнего вида премьер-министра на церемонии. На подписание договора Джонсон явился одежде в цвет британского флага — синий костюм с голубой рубашкой и красным с белом узором галстук. При этом, как сообщает РИА Новости, на голове у премьера царил привычный «беспорядок».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза подписано в Брюсселе.

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