Джонсон подписал соглашение о Brexit

Глава кабинета министров Великобритании Борис Джонсон подписал документ о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза. По словам политика — это «торжественный момент», который стартовал благодаря референдуму 2016 года.

«Наконец, мы можем двигать вперед нашу страну, с правительством, сосредоточенным на обеспечении лучших социальных служб, больших возможностей и раскрытии потенциала каждого уголка нашего великолепного Соединенного Королевства, и одновременно строящим крепкие новые отношения с ЕС, основанные на дружбе и равенстве», — заявил Джонсон на подписании документа.

Церемония прошла в присутствии представителей ЕС и МИД Великобритании, которые доставили документ из Брюсселя, а также главный переговорщик от Британии Дэвид Фрост.

Журналисты не смогли пройти мимо внешнего вида премьер-министра на церемонии. На подписание договора Джонсон явился одежде в цвет британского флага — синий костюм с голубой рубашкой и красным с белом узором галстук. При этом, как сообщает РИА Новости, на голове у премьера царил привычный «беспорядок».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза подписано в Брюсселе.