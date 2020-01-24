Певица Анна Семенович предстала в новом образе, чем приятно удивила поклонников. Бывшая солистка группы «Блестящие» опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.
Артистка позирует в кадре в бежевом пиджаке, голубых джинсах и светлых сапогах. Элегантный образ звезды дополняют шляпка и перчатки в тон обуви. По словам исполнительницы, такое перевоплощение связано с грядущими событиями в творческой деятельности.
«Скоро новая песня, новый клип, новое шоу, новые концерты, новая Я. Ваша An», — подписала пост артистка.
Красивый наряд Семенович привлек внимание актрисы Елены Воробей.
«Красотка, Анютка», — написала знаменитость.
Поклонники также оценили модный образ поп-звезды и отметили, что она заметно похудела.
«Красавица Аня»;
«Вы красивая, очаровательная женщина»;
«Такая стройняшка»;
«Какая леди!»
«Анна Вы прекрасны. Очень ждем хит», — написали фолловеры
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анну Семенович укусила большая столетняя черепаха.