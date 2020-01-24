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«Какая леди!» — Семенович в новом образе привлекла внимание поклонников

, 23:25 | Мия Субботина 10

Артистка заявила, что ее перевоплощение связано с грядущими событиями в творческой деятельности.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Певица Анна Семенович предстала в новом образе, чем приятно удивила поклонников. Бывшая солистка группы «Блестящие» опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.

Артистка позирует в кадре в бежевом пиджаке, голубых джинсах и светлых сапогах. Элегантный образ звезды дополняют шляпка и перчатки в тон обуви. По словам исполнительницы, такое перевоплощение связано с грядущими событиями в творческой деятельности.

«Скоро новая песня, новый клип, новое шоу, новые концерты, новая Я. Ваша An», — подписала пост артистка.

Instagram @ann_semenovich

Красивый наряд Семенович привлек внимание актрисы Елены Воробей.

«Красотка, Анютка», — написала знаменитость.

 Поклонники также оценили модный образ поп-звезды и отметили, что она заметно похудела.

«Красавица Аня»;

«Вы красивая, очаровательная женщина»;

«Такая стройняшка»;

«Какая леди!»

«Анна Вы прекрасны. Очень ждем хит», — написали фолловеры

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анну Семенович укусила большая столетняя черепаха.

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