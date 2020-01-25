Соратник Меркель выступил за отмену санкций против России

Ограничительные меры в отношении России необходимо отменить, об этом заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild, сообщает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы отношения с Российской Федерацией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить», — подчеркнул Кречмер.

Политик также добавил, что антироссийские санкции «ни к чему не привели», напротив, они пошли во вред немецкой экономике. По словам Кречмера, на берлинской конференции по урегулированию ливийского конфликта Москва показала, что с ней возможно конструктивное сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шведское судно исследует маршрут «Северного потока — 2» на фоне санкций США.