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  4. Соратник Меркель выступил за отмену санкций против России

Соратник Меркель выступил за отмену санкций против России

, 5:49 | Марина Неруцких 36

Об этом премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил в интервью немецкой газете.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronald Bonß, Sebastian Kahnert, Bernhard Classen, Alexander Rekun

Ограничительные меры в отношении России необходимо отменить, об этом заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild, сообщает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы отношения с Российской Федерацией улучшились. Поэтому санкции необходимо отменить», — подчеркнул Кречмер.

Политик также добавил, что антироссийские санкции «ни к чему не привели», напротив, они пошли во вред немецкой экономике. По словам Кречмера,  на берлинской конференции по урегулированию ливийского конфликта Москва показала, что с ней возможно конструктивное сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шведское судно исследует маршрут «Северного потока — 2» на фоне санкций США.

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