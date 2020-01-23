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  4. Шведское судно исследует маршрут «Северного потока — 2» на фоне санкций США

Шведское судно исследует маршрут «Северного потока — 2» на фоне санкций США

, 15:45 | Сергей Зеленский Видео 71

Согласованная инспекция проходит на недостроенном участке газопровода в исключительной экономической зоне Дании.

Фото: © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Тема:
Северный поток — 2 201

Судно Stril Explorer шведской компании MMT проводит для компании Nord Stream 2 AG исследования по маршруту газопровода «Северный поток — 2», пишет «Экономика сегодня».

На фоне введенных месяц назад американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывавшая трубы для газопровода, приостановила работы и отозвала задействованные суда.

Задача Stril Explorer — проведение исследований морского дна по маршруту «Северного потока — 2» юго-восточнее датского острова Борнхольм в исключительной экономической зоне.

Как сообщал 5-tv.ru, 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, включив в документ и пункт о введении санкций в отношении любых компаний, причастных к возведению «Северного потока — 2».

При этом не только в Москве заявляли, что проект, строящийся по дну Балтийского моря из России в Германию, будет завершен, несмотря ни на какие ограничения. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также подчеркнула, что газопровод необходимо достроить.

К настоящему моменту уложено более 2 300 из 2 460 километров газопровода.

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