В результате ДТП на Варшавском шоссе двигатель авто влетел в проезжающую машину

Серьезное ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве. По предварительным данным, водитель каршерингового автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в остановку и фонарный столб. Удар был настолько сильным, что двигатель иномарки вылетел на встречную полосу и попал в проезжающее авто.

На пассажирском сидении в салоне BMW, по информации 5-tv.ru, находилась девушка. После аварии она вместе с водителем была госпитализирована.

На месте происшествия дежурят специализированные службы. Информация об инциденте уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легковой автомобиль и пассажирский электропоезд столкнулись на железнодорожном переезде в Московской области.ДТП произошло на пересечении 67 километра железной дороги «Москва-Рязань» и десятого километра автодороги «ММК-Чечевилово».