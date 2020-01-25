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  4. В результате ДТП на Варшавском шоссе двигатель авто влетел в проезжающую машину

В результате ДТП на Варшавском шоссе двигатель авто влетел в проезжающую машину

, 4:18 | Карина Бернтгольц Эксклюзив 51

По предварительным данным, каршеринговый автомобиль BMW врезался в остановку и фонарный столб в Москве. Двое пострадали.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Серьезное ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве. По предварительным данным, водитель каршерингового автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в остановку и фонарный столб. Удар был настолько сильным, что двигатель иномарки вылетел на встречную полосу и попал в проезжающее авто.

На пассажирском сидении в салоне BMW, по информации 5-tv.ru, находилась девушка. После аварии она вместе с водителем была госпитализирована.

На месте происшествия дежурят специализированные службы. Информация об инциденте уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легковой автомобиль и пассажирский электропоезд столкнулись на железнодорожном переезде в Московской области.ДТП произошло на пересечении 67 километра железной дороги «Москва-Рязань» и десятого километра автодороги «ММК-Чечевилово».

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