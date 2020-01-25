«Не лопни, деточка»: Шпица показала, как унимает дрожь при помощи огромного бутыля

Российская актриса Екатерина Шпица рассмешила подписчиков новой публикацией в Instagram. На своей странице в социальной сети звезда выложила снимок, на котором подносит ко рту огромную бутыль. Причем в этот момент теледива сидит на полу, а 19-литровая емкость остается с закрытой крышкой.

Судя по подписи Шпицы к посту, забавный кадр стал иллюстрацией к тому, как знаменитость ведет себя во время игры в театре. Оказывается, в перерывах между сценами она очень много пьет. Это помогает актрисе успокоиться и перевести дух. А если бутылки с водой поблизости не оказывается, приходится решаться на крайние меры.

«Это помогает унять дрожь в теле от адреналина, полученного в предыдущих сценах, и успокоить сердцебиение. Данное фото символизирует масштаб необходимости воды для артиста», — отметила артистка.

Instagram @katerinashpitsa

Фолловеры с иронией отреагировали на публикацию кумира и не удержались от встречных шуток.

«Не лопни, деточка!»

«Сушнячок!»

«И попила, и бицепс подкачала. Так держать!»

«Привет, водохлеб!»

«Обожаю ваш юмор», — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Шпица впервые поцеловалась.