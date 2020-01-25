Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

Жуткое ДТП произошло в Воронежской области. Возле дома № 14 по Московскому проспекту столкнулись три легковых автомобиля: Renault Logan, Ford Kuga и Hyundai i40. Как стало известно 5-tv.ru, всего в салонах машин находилось семь человек.

По предварительным данным, в результате аварии четыре человека погибли и еще двое пострадали. Детей среди жертв автокатастрофы нет. На месте происшествия работают специализированные службы.

По неофициальной информации, причиной инцидента стало нарушение правил дорожного движения водителем Hyundai i40. Предположительно, он выехал на встречную полосу движения, в результате чего спровоцировал столкновение машин. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о четырех погибших в Костромской области в результате ДТП.