Звезды устроили флешмоб, показав, как меняются их фото в разных соцсетях

Звезды российского шоу-бизнеса устроили новый флешмоб. На своих страницах в Instagram они поочередно публикуют фотоколлажи, на которых наглядно демонстрируют, как меняется их контент в зависимости от соцсети. Если в LinkedIn и Facebook большинство из них публикуют деловые снимки, в Instagram и Tinder никто не стесняется показывать откровенные и зачастую максимально естественные кадры.

Анна Седокова

Например, судя по фотоподборке певицы Анны Седоковой, можно предположить, что для нее площадкой, где она не боится выкладывать смелые и эротичные фото является Tinder. В остальных соцсетях она старается быть скромнее, хотя, впрочем, и в Instagram у нее можно нередко встретить соблазнительные кадры, которые сразили тысячи мужчин.

Instagram @annasedokova

Ксения Собчак

Что касается Ксении Собчак, то, судя по ее фотоколлажу, она полностью раскрыться может только в Instagram. По мнению ведущей, даже пользователи Tinder ее видят, как даму, отправившуюся в поход с палатками и в каске.

Instagram @xenia_sobchak

Анна Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко ни в одной социальной сети не позволяет себе публиковать чересчур откровенные кадры. Однако в Instagram она может быть естественной, а в Tinder — несколько загадочной.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Анна Семак

Супруга тренера ФК «Зенит» Анна Семак дала своим подписчикам понять, что даже в Tinder позиционирует себя, как человек семейный. В остальных социальных сетях она публикует живые кадры, по которым можно догадаться, как протекает ее жизнь.

Instagram @annas_secret_garden

Андрей Григорьев-Аполлонов

А вот лидер группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов не смог воздержаться от шуток, составляя свой фотоколлаж. На месте своей фотографии в Tinder он показал снимок мускулистого красавца.

Instagram @apollonov_ag

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