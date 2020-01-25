Потомственная ведунья предсказала Батрутдинову печальную судьбу отшельника

Популярного шоумена Тимура Батрутдинова, отчаянно пытающегося найти себе спутницу жизни, ждет разочарование и одиночество. Это предсказала потомственная ведунья Саона. Она считает, что 41-летнему участнику телешоу «План Б» мешает построить прочные отношения с женщиной собственная привередливость. По ее наблюдениям, он легко может перестать общаться с девушкой, если та покрасит ногти не в тот цвет.

«Комик невероятно капризный мужчина, со своими представлениями об идеале. Не верит практически никому, постоянно ищет какой-то подвох. Он постоянно думает, что все будут ему врать и изменять. Мысли Тимура не совсем адекватные. Это и мешает ему найти свою вторую половинку», — цитирует Саону интернет-портал Дни.ру.

По словам экстрасенса, на ближайшие четыре-пять лет карты не сулят Батрутдинову ни брака, ни рождения детей. Более того, если он не начнет работать над собой и не освободится от склонности искать во всех недостатки, одиночество может превратиться в привычку и артиста ждет печальный конец отшельника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции поклонников Батрутдинова на его фото у бассейна с тремя участницами телешоу в бикини.