«Че за морковки?»: Батрутдинов в одних шортах сфотографировался с участницами «Плана Б»

Шоумен и участник романтического шоу «План Б» Тимур Батрутдинов в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото, на котором позирует в полуспущенных шортах с тремя участницами проекта у бассейна.
На снимке девушка в бикини обнимает Тимура Батрутдинова за талию. По бокам стоят две другие — на одной черная шляпа и розовая блузка, а вторая в не до конца расстегнутой рубахе.
«Наш финальный день на Бали», — написал шоумен под публикацией.
Подписчики Тимура Батрутдинова наперебой начали предугадывать и обсуждать исход событий в романтическом шоу. Большинство комментариев из-за специфического содержания носит абсолютно непечатный характер.
«Хорошо тебе, Тимурчик»;
«Фигуры бодрые, но не подходят. Не будет он ни с кем из них вместе»;
«Ты им не нужен, они там ради пиара. Ну бред, какие могут быть чувства?!»
«Тимуру столько лет, а он все не определится?! Странно это для мужчины»;
«Это че за морковки?» — рассуждают пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Батрутдинов провел ночь с участницей «Плана Б».