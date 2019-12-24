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«Че за морковки?»: Батрутдинов в одних шортах сфотографировался с участницами «Плана Б»

, 6:18 | Василий Заика Фото 35

Шоумен выложил в сеть снимок, на котором позирует с девушками в бикини у бассейна.

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Фото, видео: Instagram @timurbatrutdinov

Шоумен и участник романтического шоу «План Б» Тимур Батрутдинов в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото, на котором позирует в полуспущенных шортах с тремя участницами проекта у бассейна.

На снимке девушка в бикини обнимает Тимура Батрутдинова за талию. По бокам стоят две другие — на одной черная шляпа и розовая блузка, а вторая в не до конца расстегнутой рубахе.

«Наш финальный день на Бали», — написал шоумен под публикацией.

Instagram @timurbatrutdinov

Подписчики Тимура Батрутдинова наперебой начали предугадывать и обсуждать исход событий в романтическом шоу. Большинство комментариев из-за специфического содержания носит абсолютно непечатный характер.

«Хорошо тебе, Тимурчик»;

«Фигуры бодрые, но не подходят. Не будет он ни с кем из них вместе»;

«Ты им не нужен, они там ради пиара. Ну бред, какие могут быть чувства?!»

«Тимуру столько лет, а он все не определится?! Странно это для мужчины»;

«Это че за морковки?» — рассуждают пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Батрутдинов провел ночь с участницей «Плана Б».

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