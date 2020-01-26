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  4. Семенович трогательно поздравила маму с именинами и показала архивное фото

Семенович трогательно поздравила маму с именинами и показала архивное фото

, 5:43 | Сергей Зеленский 136

На снимке, опубликованном в Instagram, поп-исполнительнице на вид не больше двух-трех лет.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Певица Анна Семенович поздравила свою маму Татьяну с днем ангела. Артистка разместила в Instagram семейное фото, на котором ей на вид два-три года.

Маленькая Аня сидит на руках отца, а рядом стоит мать. Снимок сделан на пляже на фоне моря.

«Мамулечка- красотулечка и все Татьяны, с праздником вас! Будьте счастливы, всегда молоды и здоровы️», — трогательно подписала она фото.

Instagram @ann_semenovich

Подписчики отметили, что «папа похож на Алена Делона», а «у мамы шикарная фигура».

«Конечно у таких родителей могла родиться только такая красотка как Анечка», — написал один из поклонников.

«Вы здесь такая миленькая», — отметил другой.

«Обалденно красивое фото. Такое настоящее. Такое доброе. Хочется смотреть и любоваться», — добавил третий.

Ранее Анна Семенович предстала перед поклонниками в новом образе.

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