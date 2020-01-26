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«Позор для Варшавы»: в РФ ответили Польше о компенсации за войну

, 6:56 | Василий Заика 34

Ранее лидер польской правящей партии Ярослав Качиньский потребовал от России компенсаций за годы Второй мировой войны.

Фото: РИА Новости

Видные российские политики и историки прокомментировали требование лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского компенсаций от РФ за годы Второй мировой войны, которое он озвучил в интервью изданию Bild.

По мнению аналитиков, опрошенных RT, заявление польского политического деятеля лишено каких-либо исторических или юридических оснований.

«Уж если измерять все в каких-то деньгах, нельзя представить себе, сколько стоит та бесценная кровь, которую пролили наши отцы и деды, освобождая Польшу от немецких оккупантов. Абсолютно безнравственно требовать от России какую-то компенсацию», — уверен член Совета Федерации Олег Морозов.

Такой же точки зрения придерживается зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Подобные заявления — позор и стыд для Варшавы. Наши солдаты и офицеры боролись за освобождение Польши, оберегая и защищая гражданское население», — заявил депутат.

А вот старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев попросил обратить внимание на то, что партия «Право и справедливость» давно предъявляет требования компенсаций ко всем соседям.

«Польша не только России, но и Германии с Украиной предъявляет претензии. То, что СССР освободил Варшаву, для польской партии „Право и справедливость“ не имеет никакого значения. Надо это воспринимать как природное явление, изменить позицию партии невозможно, а дискутировать с ней не имеет смысла», — подчеркнул эксперт.

В последнее время из Варшавы раздаются высказывания политиков, нацеленные на фальсификацию исторических фактов о Второй мировой войне. Так, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Красная армия могла освободить концлагерь в Освенциме еще летом 1944 года — на полгода ранее.

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