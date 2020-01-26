«Фактурнейшие метаморфозы»: Бочкарева показала, как менялась с возрастом

Наталья Бочкарева продемонстрировала, как изменялась ее внешность в течение жизни. Актриса опубликовала короткий ролик на своей странице в Instagram.

Видео собрано из нескольких фотографий артистки, сделанных в разные периоды жизни. Начинается подборка со снимков в раннем возрасте и в школьные годы, а завершается одним из свежих кадров.

«Время — единственное явление в нашей жизни, которое мы не можем ни вернуть, ни изменить, ни ускорить», — подписала публикацию Бочкарева.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Подписчики Натальи в комментариях подчеркнули, что красота была присуща актрисе с малых лет и сопровождает ее до сих пор.

«Вы прекрасны во все времена! И чем дальше — тем очаровательнее.»

«Натали, фактурнейшие метаморфозы!»

«Красивая женщина!» — высказались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что лишенная прав Бочкарева рассказала о плюсах езды в качестве пассажира.