«Фактурнейшие метаморфозы»: Бочкарева показала, как менялась с возрастом

Наталья Бочкарева продемонстрировала, как изменялась ее внешность в течение жизни. Актриса опубликовала короткий ролик на своей странице в Instagram.
Видео собрано из нескольких фотографий артистки, сделанных в разные периоды жизни. Начинается подборка со снимков в раннем возрасте и в школьные годы, а завершается одним из свежих кадров.
«Время — единственное явление в нашей жизни, которое мы не можем ни вернуть, ни изменить, ни ускорить», — подписала публикацию Бочкарева.
Подписчики Натальи в комментариях подчеркнули, что красота была присуща актрисе с малых лет и сопровождает ее до сих пор.
«Вы прекрасны во все времена! И чем дальше — тем очаровательнее.»
«Натали, фактурнейшие метаморфозы!»
«Красивая женщина!» — высказались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что лишенная прав Бочкарева рассказала о плюсах езды в качестве пассажира.