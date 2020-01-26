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Госкомитет КНР: Способность распространения коронавируса усиливается

, 12:35 | Светлана Александрова 111

По мнению специалистов, вспышка заболевания в Китае вошла в более серьезную и сложную стадию.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chen Sihan, Xiong Qi, Jin Liwang, via www.imago-images.de

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 27

Способность распространения нового коронавируса усиливается, распространение ускоряется и вспышка заболевания вступила в более серьезную стадию. Об этом заявил на пресс-конференции в воскресенье глава Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ма Сяовэй. По его словам, исходя из последовательности расположения генов, специалисты заключили, что новый тип коронавируса отличается от обнаруженных ранее SARS (атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром).

«Он уже перешел от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку. Судя по всему, способность распространения вируса усиливается», — цитирует Ма Сяовэй РИА новости.

По словам китайского чиновника, специалисты полагают, что вспышка заболевания «вступила в сравнительно более серьезную и сложную стадию».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, по последним данным, от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае скончались 56 человек, заболевание выявлено у 1 975 человек, из них 324 находятся в тяжелом состоянии. В соцсетях распространяются жуткие кадры, на которых люди в Китае падают в обморок прямо на улицах и в очередях к врачам — как утверждают очевидцы, это зараженные коронавирусом.

Тема:
Вспышка нового коронавируса в Китае 27
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