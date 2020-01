Жуткое видео: зараженные коронавирусом в Китае падают в обмороки на улице

Жуткие кадры из Китая распространяются в сети. Люди, заснятые на роликах — по утверждениям очевидцев — зараженные коронавирусом, падают в обмороки прямо на улице. Журналисты Mirror утверждают, что подобное происходит и в лечебных учреждениях, где люди в очереди ожидают помощи медиков.

«Люди могут лежать неподвижно на земле в городе, заблокированном после вспышки коронавируса», — описывают ситуацию очевидцы.

Нервы не выдерживают даже у медперсоонала, среди которого также есть жертвы от вируса.

Mental collapse of a nurse: «I can’t bear this anymore.» Terribly heartbreaking. If you are not prepared for this desperate scene don’t click. All Wuhan hospitals are running out of supplies, waiting for domestic and international donations. #coronarovirus #Wuhan #China pic.twitter.com/IHFSRWztiy