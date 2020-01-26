«Вспоминать страшно»: пострадавшая в ДТП с маршруткой под Петербургом о гибели пассажирки

Пассажирка автобуса рейса «Санкт-Петербург — Сланцы», которая пострадала в результате ДТП в Ленобласти, рассказала о случившемся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. В результате погибла одна девушка и пять человек получили травмы.

Как отметила Анастасия Юханова в интервью 5-tv.ru, маршрутка резко повернула вправо, после чего транспортное средство перевернулось. Пассажиры не смогли удержаться на сидениях.

«Я спала, открыла глаза из-за того, что почувствовала, что маршрутка поворачивает вправо резко. Буквально в доли секунды это все произошло, мы перевернулись, и получилось, что люди с одной стороны оказались на другой», — вспомнила пострадавшая.

По ее словам, погибла девушке, которая занимала одиночное сидение с правой стороны. Пассажиры пытались вытащить ее и привести в чувство.

«Девушка погибла, которая сидела с правой стороны маршрутки. Мы ее вытаскивали все, даже вспоминать страшно. <…> Мы таскали ее за ноги, пытались привести в чувство», — рассказала очевидец.

Она добавила, что пассажиры автобуса были не пристегнуты, поэтому удар ощутили особенно сильно.

«Мы приехали в приемный покой в Сланцах. Меня посмотрели: у меня ушиб мягких тканей небольшой», — сообщила Юханова.

После ДТП женщина была доставлена в медицинское учреждение, где врачи у нее диагностировали ушиб мягких тканей. Информацией о состоянии других пострадавших она не располагает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в транспортном средстве, следовавшем из Санкт--Петербурга в Сланцы, находились 12 человек, детей среди них не было.