  1. Пятый канал
  4. «Вспоминать страшно»: пострадавшая в ДТП с маршруткой под Петербургом о гибели пассажирки

«Вспоминать страшно»: пострадавшая в ДТП с маршруткой под Петербургом о гибели пассажирки

, 17:12 | Карина Бернтгольц Эксклюзив 88

Пассажирка автобуса, следовавшего по маршруту «Санкт-Петербург — Сланцы», рассказала о жуткой аварии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ГИБДД, 5-tv.ru

Пассажирка автобуса рейса «Санкт-Петербург — Сланцы», которая пострадала в результате ДТП в Ленобласти, рассказала о случившемся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. В результате погибла одна девушка и пять человек получили травмы.

Как отметила Анастасия Юханова в интервью 5-tv.ru, маршрутка резко повернула вправо, после чего транспортное средство перевернулось. Пассажиры не смогли удержаться на сидениях.

«Я спала, открыла глаза из-за того, что почувствовала, что маршрутка поворачивает вправо резко. Буквально в доли секунды это все произошло, мы перевернулись, и получилось, что люди с одной стороны оказались на другой», — вспомнила пострадавшая.

По ее словам, погибла девушке, которая занимала одиночное сидение с правой стороны. Пассажиры пытались вытащить ее и привести в чувство.

«Девушка погибла, которая сидела с правой стороны маршрутки. Мы ее вытаскивали все, даже вспоминать страшно. <…> Мы таскали ее за ноги, пытались привести в чувство», — рассказала очевидец.

Она добавила, что пассажиры автобуса были не пристегнуты, поэтому удар ощутили особенно сильно.

«Мы приехали в приемный покой в Сланцах. Меня посмотрели: у меня ушиб мягких тканей небольшой», — сообщила Юханова.

После ДТП женщина была доставлена в медицинское учреждение, где врачи у нее диагностировали ушиб мягких тканей. Информацией о состоянии других пострадавших она не располагает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в транспортном средстве, следовавшем из Санкт--Петербурга в Сланцы, находились 12 человек, детей среди них не было.

Читайте также

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Пермью увеличилось до 15 человек

Десять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Пермском крае
+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Как выбрать имя ребенку по знаку зодиака, чтобы раскрыть его потенциал

Последние новости

17:45
«Обтянутый шарик»: жена Джигана нашла костюм, способный скрыть беременность
17:42
Скончался проитерей Всеволод Чаплин
17:35
Очевидец сообщил о похищении окровавленного тела мужчины в Петербурге
17:28
Почти две тысячи порций «блокадного хлеба» выпекли в Хабаровске в рамках акции
17:12
«Вспоминать страшно»: пострадавшая в ДТП с маршруткой под Петербургом о гибели пассажирки
16:57
Бездомную собаку застрелили на территории аэропорта «Пулково»

Сейчас читают

Как выбрать имя ребенку по знаку зодиака, чтобы раскрыть его потенциал
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы
Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]