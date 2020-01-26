«Во всех ты, душечка, нарядах хороша»: Собчак в леопардовом платье сразила фанатов

Телеведущая Ксения Собчак продолжает наслаждаться отдыхом на Мальдивах в компании супруга режиссера Константина Богомолова и сына Платона от брака с Максимом Виторганом. Звезда часто выкладывает снимки из отпуска, и в этот раз светская львица поделилась кадром в Instagram в летнем платье.

Знаменитость позирует в компании дизайнера Яны Расковаловой в леопардовом наряде. Фотография сделана с необычного ракурса так, что фигуры знаменитостей возвышаются на фоне голубого неба.

«Отдых без хорошего фотографа — деньги на ветер. Не наш случай», — шутливо подписала пост артистка.

Некоторые поклонники телеведущей заметили, что с недавних пор Ксения стала более нежной и спокойной. Такое преображение знаменитости, вероятно, связано с переменами в личной жизни, однако фанаты все-таки решили напрямую узнать все у звезды.

«Ксения, что-то вы последнее время подозрительно милая. Затишье перед бурей?» — поинтересовался поклонник.

Instagram @xenia_sobchak

Собчак проигнорировала вопрос пользователя, вероятно, потому что его затмили более 300 восхищенных комментариев, которые поклонники оставили под ее постом.

«Ксения, ух какое фото!!! Цвет ткани и твоя поза — это характер»;

«Ба! Да вы тигрица»;

«Самки леопардов»;

«Красотки»;

«Ух ты! Несказанно красиво. Ксения, очень шикарно»;

«Во всех ты, душечка, нарядах хороша», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Собчак объяснила, почему она отчаянная девушка.