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Найдены 11 истинных причин одиночества после 30 лет

, 7:32 | Алиса Старжевская 12

Идея обзавестись штампом в паспорте до 30 лет — пережиток прошлого. Современное поколение не спешит связывать себя узами брака, боясь потерять свободу или обречь на себя скуку в отношениях.

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

У современного поколения нет острой нужды найти себе пару. Многие наоборот сознательно обрекают себя на одиночество. Тем, кто не чувствует себя комфортно, специалисты советуют не отчаиваться, а узнать 11 истинных причин, почему вы до сих пор одни.

Пережили много личных неудач

Даже если за плечами весомая часть жизни — не отчаивайтесь! Никто не знает на каком этапе вы обретете гармонию и личное счастье. Любовь ближе, чем вы думаете!

Не хотите что-то менять

Не стоит бросаться в отношения с кем попало — возможно, вы просто еще не встретили достойного человека, который бы кардинально изменил вашу жизнь.

Сдались раньше времени

Не печальтесь, если работа забирает большую часть времени. Даже в узком кругу может найтись человек, с которым вы пройдете всю жизнь рука об руку.

Отпугиваете людей

В подкорке у многих представителей старшего поколения плотно засела мысль, что успеть выйти замуж или жениться до 30 лет — это большое достижение. Не бойтесь быть индивидуальностью — нет ничего плохого в том, что вы сформировавшаяся личность со своими увлечениями и интересами, а брак не входит в их число.

Не хотите размениваться впустую

Не гонитесь за теми, кто не уважает партнера и не хочет нести ответственности за свои поступки. В мире достаточно людей, которые оценят вас за тонкую душевную организацию. Мечтайте о целеустремленном спутнике, а не о беспечном прожигателе жизни.

Вы любите свою свободу

Не тратьте время на пустые свидания, только потому что общество диктует человеку быть в паре. Всему свое время! Остановитесь, займитесь собой. Будьте уверены, что уже в будущем с вами окажется достойный избранник.

Сложно знакомиться

Жизненные трудности ломают нас изнутри, после чего очень сложно начинать что-то заново — особенно заново учиться знакомиться с людьми. Однако счастье только в ваших руках –никто не найдет вам пару лучше, чем вы сами.

Неуверенность в необходимости отношений

Если отношения никогда не были вашим приоритетом, то не пытайтесь перекроить себя. Занимайтесь тем, чем вам нравится и отпустите проблему.

Боитесь, что брак вам наскучит

Существует много пар, которые прошли вместе через разные испытания, но теперь скучают в обществе друг друга. Цените свою свободу и финансовую независимость и связывайте свою жизнь только с теми людьми, с кем четко видите совместное будущее, пишет Cosmopolitan.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученый из США раскрыл секрет долголетия.

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